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«وفا»: تحليق مكثف لمسيرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء مجمع الشفاء بغزة

كتب:

كريم روماني
07:25 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
آثار الاحتلال الإسرائيلي

آثار الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تُحلق في أجواء مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من داخل المجمع الطبي، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره من الخارج.

قوات الاحتلال تحاصر المبنى عبر الدبابات

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أنه لا تزال قوات الاحتلال تحاصر المبنى عبر الدبابات، والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مبنى الجراحات الجديد ومبنى الطوارئ، اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقامت قوات الاحتلال بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام، وبينت «وفا» أن عمليات الاقتحام لأقسام المستشفى كانت تتم بالتدرج، وأن جيش الاحتلال فجَر أبواباً داخلية بين الأقسام، وطلب من جميع المتواجدين في المجمع الطبي، التجمع بوسط ساحته الشرقية.

نشر كاميرات للتعرّف على الوجوه خارج المستشفى

كما أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تتمركز في محيط المجمع الطبي، وقصفت بعدة قذائف مناطق قريب منه، مشددة الحصار الخانق عليه، مؤكدة أن جيش الاحتلال وضع كاميرات تعرّف على الوجوه، وبوابات إلكترونية بساحة المستشفى، وتم إجبار العديد من النازحين على خلع ملابسهم واحتجازهم، بينما تم اجراء عمليات تحقيق ميدانية مع الأطباء والمرضى والنازحين.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.