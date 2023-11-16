الأوراق والشروط المطلوبة للالتحاق بمشروع ألف بنت ألف حلم لكرة القدم

انطلق مشروع «ألف بنت.. ألف حلم» لتدريب الفتيات على كرة القدم النسائية ونشر الوعي بين الفتيات لاستثمار مهاراتهن، وقد ترغب بعض الفتيات التقدم للقبول في المشروع للتدرب على كرة القدم وبالتالي الالتحاق بالنوادي الكبرى والمشاركة في المنتخبات المحلية والدولية، وتود الراغبات من الفتيات معرفة طرق الالتحاق بالمشروع.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، الأوراق والشروط المطلوبة لالتحاق الفتيات بمشروع كرة القدم النسائية كما يوضحها الدكتور وائل فهمي مدير إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة والمسؤول عن المشروع كالتالي:

الأوراق والشروط المطلوبة لقبول الفتيات بمشروع ألف بنت ألف حلم

أن تكون الفتيات المتقدمة لمشروع ألف بنت.. ألف حلم متراوح أعمارهن من 15 إلى 22 سنة.

ألا تكون الفتيات تعاني من مرض يعيقها عن اللعب أو يؤثر عليها سلبا أو يتعارض مع الجهد البدني الذي تبذله في اللعبة.

أن تقدم صورة البطاقة الشخصية أو صورة شهادة الميلاد.

أن تقدم صورة بطاقة الأب.

قبول الفتيات بمتراوح أعمار 15 إلى 22 عاما

وأوضح مدير إدارة التنمية الرياضة في حديثه لـ«الوطن»، أنه يمكن التقدم لمديرية الشباب والرياضة للالتحاق بالمشروع، ويتم الاختبار مبدأيا بعد الموافقة على المتقدمين من خلال إلحاق الفتيات بالتمرين لمدة تتراوح من 10 أيام وحتى 15 يوما وفي حال اجتيازها التدريب يتم اختيارها في مشروع كرة القدم.

تسويق اللاعبات المميزات

وأشار فهمي إلى أن الفتاة التي تحقق إنجازات في فرق كرة القدم النسائية يتم تسويقها رياضيا في النوادي لإلحاقها بها وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.