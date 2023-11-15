المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان: إسرائيل تمارس جرائم حرب في غزة

قال الدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية قوضت الوضع الحقوقي، وكانت البداية في هجوم إسرائيل على الأمين العام للأمم المتحدة بعد تصريحاته المتعلقة بشأن الأوضاع في غزة، فضلا عن ترهيب كل الموظفين أو المسؤولين بألا يتحدثوا عن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة.

زيارة المفوض السامي في الشرق الأوسط

وأضاف «نصري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن هناك تقارير حقوقية وإعلامية خرجت من داخل قطاع غزة أكدت على وجود جرائم الحرب، مشيرا إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة طلب عقد اجتماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية غدا بعد زيارته لمصر من أجل عرض ما تم في زيارته للشرق الأوسط وخاصة الأحداث والوضع في قطاع غزة.

وتابع: «المفوض السامي للأمم المتحدة أكثر شخص معني بما يحدث في قطاع غزة كونه ينتمي لأكبر مؤسسة تتابع وتحمي الإنسان في طل دول العالم»، مشيرا إلى أن المفوض السامي مضغوط عليه بصورة كبيرة للغاية، لافتا إلى أن إسرائيل تهاجم كل من يكشف حقيقة الوضع في القطاع في غزة.

ضغط شعبي على الاحتلال الإسرائيلي

وشدد على أن التقارير الفلسطينية وضعت ضغطا شعبيا على الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.