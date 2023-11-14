فوز أبو زنمية على الطور ضمن دوري مراكز الشباب بجنوب سيناء

انطلق دوري مراكز الشباب لكرة القدم بمباراة بين فريق مركز شباب أبو زنيمة ومركز شباب طور سيناء، وانتهي بفوز فريق أبو زنيمة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في بيان صحفي، إن فريق مركز شباب وادي الطور وفريق مركز شباب أبو زنيمة تنافسا، اليوم الثلاثاء، على ملعب مركز شباب سانت كاترين ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة جنوب سيناء، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

فعاليات المباراة

بدأت المباراة وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة وهيئة الإسعاف وبوجود الفريقين داخل الملعب، وبمنافسه قوية بين الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز أبو زنيمة بركلات الترجيح.

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره في اكتشاف الموهوبين، حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

والجدير بالذكر أن تنافس فريق مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ وفريق مركز شباب المزينة على ملعب نادي شرم الشيخ ضمن منافسات الأسبوع الأخير للدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة جنوب سيناء، وانتهت بفوز فريق المزينة على التنمية الشبابية.