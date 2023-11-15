ضبط بسكويت وسجائر أجنبية مجهولة المصدر في حملات بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على محلات المواد الغذائية، وتجار السجائر.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

وأشار القلش، إلى أنه بناء على التعليمات الصادرة، قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، تحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- ضبط 590 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر بدون فواتير.

- ضبط 240 علبة بسكويت وحلويات منتهية الصلاحية.

لا تهاون في تنفيذ القانون

وأوضح القلش، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، مع استمرار الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ولاتهاون في تطبيق القانون على المخالفين والمتلاعبين بمقدرات الشعب.