منسق مبادرة «حياة كريمة» بالسويس: شبكة المتطوعين تحصر بيانات الحالات المستهدفة لسرعة التعامل معها

ما أسلوب عمل مؤسسة «حياة كريمة» وأولوياتها فى السويس؟

- المبادرة الرئاسية والمبادرات الأخرى التى تتضمنها عملت بشكل فعال على تنفيذ المستهدف على أرض الواقع والاتصال الدائم بالحالات المستهدفة، وذلك تحت إشراف العقيد عادل طاهر، مدير مكتب «حياة كريمة» فى السويس. وأود هنا أن أؤكد أن المواطن والارتقاء بحياته وتحسين ظروف معيشته هو الهدف الأكبر بالنسبة للمبادرة والقائمين عليها فى السويس؟

كيف يتم الاتصال مع الحالات المستهدفة؟

- مؤسسة حياة كريمة والمبادرات المنبثقة منها تعمل من خلال متطوعين من الجنسين، منتشرين فى أحياء السويس، مسئوليتهم تنحصر فى تجميع بيانات الحالات وفقاً لكل مبادرة وما تتطلبه، فإذا كانت المبادرة تتضمن توزيع مواد غذائية يكون المتطوع مكلفاً بأن يقدم أسماء أشخاص من المنطقة المسئول عنها لتقديمها للجان المختصة لكى يتم توصيل مخرجات المبادرة لمن يستحق.

من أهداف «حياة كريمة» مد يد العون والعمل فى المجتمع، ما أمثلة ذلك فى السويس؟

- مبادرة «كتف فى كتف» وتوزيع 12 ألف صندوق حماية اجتماعية تُعد من المبادرات المهمة التى تم تنفيذها فى السويس، وتم خلالها توزيع 12 ألف صندوق حماية اجتماعية للحالات المستحقة خلال شهر رمضان المبارك، وهم عمال النظافة باليوميات بالأحياء والمستحقين من الجمعيات ومراكز الشباب، وحالات مستحقة تابعة للمتطوعين بالأحياء المختلفة، كما تم توزيع 2031 صكاً على المستحقين من التابعين للمتطوعين فى الأحياء الخمسة للمحافظة، إضافة إلى توزيع 34000 زحاجة مياه خلال شهر أغسطس على المواطنين بالطرق العامة وأماكن الإنشاءات والأسواق.

ماذا عن دور المبادرة فى تلبية احتياجات المواطنين؟

- نشاط المؤسسة خلال شهر سبتمبر الماضى مثال لما تم على أرض الواقع فى ذلك الصدد، والذى تمثل فى قوافل وزارة الصحة والسكان وجامعة السويس، وبلغت 2500 قافلة طبية تم من خلالها توزيع كراتين مواد غذائية، كراتين «هدية الرئيس» وعددها 3 آلاف، إضافة إلى القوافل الثقافية لوزارة الثقافة لمسرح العرائس وبلغت 1600، والهيئة العامة لمحو الأمية 200، وتدريبات وزارة الشباب والرياضة 1500، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 3540، والمجلس القومى للمرأة 1400، وقوافل طبية استفاد منها 2128 مريضاً.