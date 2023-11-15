فحص 1764 حالة خلال قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في مركز ملوي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

توقيع الكشف الطبي في تخصصات مختلفة

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية الإدارة بمركز ملوى ، على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

صرف العلاج بالمجان لـ1764 حالة

وتم الكشف على 1764 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 393 حالة جراحة، و479 حالة أطفال، و386 باطنة، و109 نساء، و107 أسنان، و30 تنظيم أسرة، و260 جلدية، وإجراء 151 تحليلاً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية، و8 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 135 مترددا، وخلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 4 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 144 متردداً.