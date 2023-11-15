ندوة لإعلام العريش حول الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية

نظم مركز إعلام العريش ندوة إعلامية تدور حول «الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية»، وذلك في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك».

وعقدت الندوة بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش وحاضر فيها سعيد القصاص المحامي، وبحضور إيهاب بيتا المدير العام، ومدحت الشوربجي مدير مركز شباب 6 أكتوبر وعدد كبير من الشباب وأعضاء المركز.

حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك

في البداية تحدثت نجوى إبراهيم أخصائية إعلام بمركز إعلام العريش حول حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك، والهدف منها، وتناولت أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم ولا سيما الشباب.

القصاص: الشباب هم القوة الفاعلة في المجتمع

وتحدث سعيد القصاص، عن مفهوم المشاركة، ومن له حق الانتخاب، مؤكدًا على أنهم القوة الفاعلة في المجتمع، وحثهم على المشاركة في الانتخابات وعدم التفريط في حقهم.

وتطرق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة المسئولة عن تنظيم الانتخابات، مؤكدًا على استقلال الهيئة المالي والإداري والفني.

وتناول شروط الترشح للرئاسة، وكيف يكون الصوت الانتخابي صحيح، وما يجب على المرشح بعد اعتماد ترشحه وفترة الدعاية الانتخابية والالتزام بالتوقيتات، وأن يلتزم بعدم الخوض في الأمور الشخصية، للمرشحين الآخرين أو موضوعات تتعلق بسيادة الدولة، أو استخدام المصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية، مضيفًا أن المصريين بالخارج لهم حق التصويت وتنظم اللجان بمعرفة السفارة.