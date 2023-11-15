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جدول المؤتمرات الجماهيرية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

كتب:

حبيبة فرج
01:25 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
عبد السند يمامة

عبد السند يمامة

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، عقد مؤتمر جماهيري حاشد الجمعة المقبلة، الموافق في بور سعيد، في تمام الساعة الخامسة مساءً. 

جدول المؤتمرات 

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه سيجرى التوجه بعدها إلى محافظة الإسكندرية في مؤتمر آخر بقاعة الاحتفالات، في دائرة النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، والذي سيكون في استقبال المؤتمر والإشراف على متطلباته.

وتابع: «مع بداية الشهر المقبل يستكمل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة مؤتمراته الجماهيرية، إذ تشهد محافظة القاهرة عقد مؤتمر لرئيس الوفد في  1 ديسمبر المقبل بمنطقة المرج، بدائرة النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب وفي استقباله، أما المؤتمر الرابع والأخير لعبد السند يمامة، سيكون في يوم 4 ديسمبر المقبل، في محافظة الجيزة، تحديدا في مركز أبو النقرص، مسقط رأس «يمامة». 

زيارة إلى شيخ الأزهر 

وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إلى أنه جاري العمل في الوقت الحالي على تنسيق زيارة لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، خلال الأسبوع المقبل، والعمل على تحديد الموعد.

 

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بقلم حبيبة فرج