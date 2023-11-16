بايدن: أوضحت لنتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل نقلا عن إعلام فلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عاملين بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر داخل مجمع الشفاء الطبي.