بايدن: متفائل بقرب تنفيذ اتفاق يسمح بتبادل المحتجزين في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تفاؤله بقرب تنفيذ اتفاق يسمح بتبادل المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي العشوائي في غزة غير مقبول.

وأضاف بايدن أنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل نقلا عن إعلام فلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عاملين بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

كما أوضحت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر داخل المجمع.