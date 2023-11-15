بايدن لرئيس الصين: يجب ضمان عدم تحول المنافسة بين واشنطن وبكين إلى صراع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الصيني شي جين بينج، أهمية اللقاءات فيما بينهما كونها مثمرة ومفيدة، مشيرا إلى أنه يمكن للولايات المتحدة العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي.

أضاف «بايدن»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب ضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى صراع، مؤكدا على العمل سويا من أجل مواجهة تحديات المناخ، لافتا إلى أنه لا بديل عن اللقاءات المباشرة.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، ضرورة الارتقاء فيما بينهما فوق كل الخلافات، مشددا على أنها يتحملان مسؤولية كبيرة أمام العالم والتاريخ.