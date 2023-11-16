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انطلاق الملتقى الفكري لمعاهد منطقة السويس الأزهرية

كتب:

حمدي عبد الله
09:54 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
انطلاق الملتقى الفكري لمنطقة السويس الأزهرية

انطلاق الملتقى الفكري لمنطقة السويس الأزهرية

انطلقت فعاليات الملتقى الفكري لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، وآيات محمد حسن مدير عام العلوم الثقافية ومحمد الحسيني، مدير رعاية الطلاب، وجمال عبادي، مسؤول مكتب الخدمة المدرسية.

أهمية الملتقى الفكري لدعم قدرات الطلاب

وتحدث الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، خلال كلمة افتتاح الملتقي أوضح فيها أهمية هذا الملتقى ومشاركة الطلاب في هذه الفعاليات وتنمية ودعم القدرات الخاصة للمتفوقين والموهوبين، وكذلك الحوار المباشر مع الطلاب والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم من خلال لقائهم مع القيادات التعليمية والفكرية.

مخاطر الألعاب الإلكترونية

ويتضمن برنامج الملتقى الفكري عدة مواضيع، وهي: «القراءة شمس المعرفة»، و«مخاطر الألعاب الإلكترونية»، و«تطوير الريف المصري»، وكيفية الاستفادة من الإمكانيات والأفكار لتطوير القراءة والمعرفة، وكذلك العمل على عدم التعرض لمخاطر الألعاب الإلكترونية والتعامل الصحيح معها والتعرف على جهود الدولة وأفكارها في تطوير الريف.

وجاء  اللقاء في أول أيام الملتقى مع الشيخ إبراهيم جمعة، من إدارة الوعظ بالمنطقة.

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