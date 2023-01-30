«التعليم»: حقيبة تدريبية لتنمية وعي الطلاب ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمناقشة تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بتفعيل دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بقيم الانتماء الوطني ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس.

وأكد الدكتور رضا حجازي، حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، مشيرًا إلى أنّ الوزارة أعدت في هذا الصدد حقيبة تدريبية؛ لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس

وأوضح الوزير أنّ البرنامج التدريبي يستهدف تدريب مديري المدارس لجميع المراحل على أن يتم تنفيذه خلال الفترة من (الأربعاء 1 فبراير 2023 وحتى الخميس 9 فبراير 2023) لمدة يومين، طبقًا لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديري المديريات، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية، مشددًا على موافاة الوزارة بتقرير ختامي لكل مديرية يتضمن توقيت تنفيذ التدريب، وإجمالي المستهدفين، وعدد الدورات، وعدد المدربين، ونسبة الحضور والغياب.

وأكد الوزير دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، والتأكيد على الممارسات الإيجابية لدى الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى دور الوزارة الاستباقي لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من خطة الأنشطة، وتبدأ المرحلة الثالثة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لنسبة 25% وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، ومنوهًا عن مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» وأهمية اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم في جميع المجالات.

تنظيم رحلات مدرسية للمشروعات القومية خلال إجازة نصف العام

ووجّه الوزير بتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية، خلال إجازة نصف العام 2023، وزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات؛ لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية، وتنظيم الزيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية، ومساعدتهم على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسي وتحقيق الفائدة الكاملة منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشؤون المديريات، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة إيمان حسني مدير عام التنمية الاجتماعية، ومديري إدارات التدريب، وموجهي عموم التربية الاجتماعية بالمديريات.