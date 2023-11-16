خبير تكنولوجي يوضح هل كاميرات المراقبة تسجل عند انقطاع الكهرباء؟

مع ازدياد اعتماد المواطنين ورجال الشرطة على حد سواء، على كاميرات المراقبة، في متابعة المنازل والشركات والمصانع والمؤسسات العامة، والكشف عن الجرائم والألغاز المختلفة، بات يتردد سؤالا مهمًا حول إمكانية تسجيلها خلال انقطاع الكهرباء.

هل كاميرات المراقبة تسجل عند انقطاع الكهرباء؟

المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي يجيب لـ«الوطن» على هذا التساؤل، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة في العادة تعمل حال وجود التيار الكهربائي ووارد توقفها أثناء انقطاع الكهرباء.

وأضاف: «كاميرات المراقبة بتشتغل بالكهرباء فلو قطعت الكهربا، ممكن تتوقف الكاميرات عن التشغيل إذا ما كان عندها مصدر طاقة ثانوي، لكن في بعض الكاميرات، بتيجي معاها نظام تشغيل ذاتي يسمح لها تواصل التسجيل وتعمل حتى لو انقطع التيار الكهربائي».

بطاريات داخلية أو ذاكرة احتفاظ، هي أنواع كاميرات المراقبة التي يمكن أن تستمر في التسجيل حال انقطاع الكهرباء وفق خبير تكنولوجيا المعلومات.

وتابع: «يعني في كاميرات بتكون عندها بطارية داخلية أو بطاقة ذاكرة تحتفظ بالفيديوهات اللي بتتسجل وقت انقطاع الكهربا، ولما يرجع التيار الكهربائي، بترجع الكاميرات تشتغل وتكمل التسجيل عادي جدًا».

مواصفات محددة يجب أن تتوافر في كاميرات المراقبة لتسجل حال انقطاع الكهرباء وفق «الحارثي»: «لازم نتأكد من مواصفات الكاميرا اللي بتستخدمها، عشان تعرف إذا كانت بتدعم التسجيل بعد انقطاع الكهرباء ولا إذا كانت بتحتاج مصدر طاقة ثانوي زي بطارية خارجية عشان تضمن استمرارية التشغيل لما ينقطع التيار الكهربائي، وحتى في انقطاع الإنترنت تستكمل التسجيل وتخزن وفقا للذاكرة الداخلية وبعد عودة الاتصال ترسل البيانات إلى مصادر الاتصال بالإنترنت».

اعرف هل كاميرات المراقبة تسجل عند انقطاع الكهرباء؟

وشدد الخبير التكنولوجي على أنه يجب الاحتفاظ بوضع الأمان للكاميرات لأنه يسهل الوصول لبيانات الكاميرات وفقا للنوع والاتصال بها لاسلكيا عبر مستقبل البيانات ووحدة الإرسال اللاسلكية، مضيفًا: «مهم جدًا أن نفعل وضع التأمين ولا نبقيها تعمل داخل غرف النوم أثناء تواجد الأسرة».

وأوضح «الحارثي» أن إضافة مزود الطاقة اللامتناهية UPS إلى نظام المراقبة، يمكن أن يكون سببًا في استمرار كاميرات المراقبة في التسجيل عند انقطاع الكهرباء، كما أن الكاميرات التي تعتمد على البطاريات لتشغيلها، لا يلزم وضعها في مكان محدد، كما أنّها لا تتعطل إذا انقطعت الكهرباء لكن مع التأكد من شحن بطاريتها.