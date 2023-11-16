«معلومات الوزراء» يقدم 10 نصائح لتعزيز إنتاجية محصول القمح.. احذروا 3 أصناف

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الإجراءات الوقائية المبكرة لزراعة القمح والالتزام بالأصناف المعتمدة للقمح، والتي تُسهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 10 لـ15%، موضحا أن المزارعين يبدأون خلال هذه الأيام، وتحديدا منتصف نوفمبر الجاري، إذ يعد التوقيت الأمثل لزراعة القمح.

نصائح لتعزيز إنتاجية محصول القمح

وأشار المركز عبر «فيس بوك» إلى النصائح التي وجهها مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

1-الالتزام بالمواعيد المناسبة للزراعة لهذا العام (الفترة من 5 إلى 25 نوفمبر)، فالتبكير أو التأخير يؤدي إلى عدم ملاءمة الظروف المناخية لنمو النبات.

2- الزراعة بتقاوي مُعتمدة طبقا للأصناف المناسبة لكل منطقة، والحصول على التقاوي من مصادر رسمية موثوقة، واستخدام المطهرات الفطرية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

3- الالتزام بالسياسة الصنفية لتوزيع الأصناف على حسب المناطق «وجه بحري وقبلي».

4- الامتناع تمامًا عن زراعة أصناف «سدس 12 وجميزة 11 ومصر (1) في وجه بحري»، للحيلولة دون الإصابة بالصدأ الأصفر.

5- أهمية الزراعة على مصاطب عرض من 90 سنتيمترا إلى متر، ويُزرع على المصطبة (7-5) سطور، ما يوفّر تقاوي بمعدل 30، ويوفّر مياه الري؛ بالإضافة إلى زيادة الإنتاج بنحو 25%.

6- عند اكتشاف أي بؤر مصابة بـ«الصدأ الأصفر» يجب سرعة الإبلاغ عنها والرش بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

7- عدم تعطيش النباتات خاصة خلال فترات التفريع وطرد السنابل، وكذلك أثناء فترة تكوين الحبوب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح، وعدم الإسراف في مياه الري.

8- القيام بعملية الحصاد خلال سبعة أيام من نضج المحصول، وتجرى العملية في الأيام المشمسة؛ لأن تبلل البذور بالماء قد يجعلها تتعفّن أو تتلوث بالجراثيم.

9- متابعة النشرة الجوية؛ لتفادي التقلبات الجوية والمتابعة المستمرة للتوصيات الزراعية للإنذار - المناخي المبكر لوزارة الزراعة.

10- المرور الدوري على حقول القمح للاكتشاف المبكر لأي ظواهر غير طبيعية، وسرعة الإبلاغ عنها لمسؤولي الإرشاد الزراعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المناسب.