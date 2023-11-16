عاجل.. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة: اضطراب الأحوال الجوية خلال ساعات

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبدأ حالة عدم الاستقرار الأحد المقبل، لتسيطر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما أنّ الأرصاد تحذّر من سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس، ويُتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة بنسبة 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وتحذّر الأرصاد من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 40 و50% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، تكون رعدية أحيانا وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر

وتأتي درجات الحرارة يوم الأحد، كما يلي.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.