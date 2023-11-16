طقس اليوم الخميس في محافظات الصعيد.. مائل للحرارة نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، في محافظات الصعيد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، حار على جنوبه، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، لطيف ليًلا، مع وجود شبورة مائية أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

انعدام فرص سقوط أمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انعدام فرص تساقط الأمطار على محافظات شمال الصعيد أو جنوبه، في ظل نشاط للرياح على المحافظات الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فأن درجات الحرارة اليوم الخميس، كالتالي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 27 والصغرى 17

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 28 والصغرى 16

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 28 والصغرى 15

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 28 والصغرى 15

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 29 والصغرى 17

درجات الحرارة في قنا: العظمى 29 والصغرى 18

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 31 و الصغرى 18

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 29 والصغرى 18

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 30 والصغرى19