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نائب محافظ سوهاج يؤكد تطبيق معايير جائزة التميز الوظيفي

كتب:

شيماء دراز
04:43 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
نائب محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفرعية لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، وذلك لبحث مدى تطبيق معايير الاختيار.

وأكد القاضي على ضرورة التأكد من مدى تطبيق معايير الاختيار، ومراعاة الضوابط والاشتراطات الموضوعة، مشيرًا إلى أهمية تقسيم أعداد المتقدمين، على أن تقوم اللجنة الفرعية بإنهاء أعمالها في أقرب وقت ممكن تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية.

وكانت محافظة سوهاج، أطلقت جائزة التميز الوظيفي لمختلف العاملين بديوان عام سوهاج والوحدات المحلية التابعة للمحافظة، مع وضع معايير للاختيار بين المتقدمين.

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