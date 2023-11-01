دورة لريادة الأعمال بمركز شباب برج العرب القديم لمدة يومين

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية تنفيذ دورة عن ريادة الأعمال بمركز شباب برج العرب القديم المنفذة خلال يومى الأربعاء 2023/11/1 والخميس الموافق 2023/11/2.

دورة ريادة الأعمال

وتقول الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن المديرية تولى اهتماما كبيرا بمراكز الشباب المتواجدة فى المناطق البعيدة مثل منطقة برج العرب القديم بغرب الإسكندرية وتقوم المديرية بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات لتلك المناطق ومنها دورة ريادة الأعمال، وذلك لرفع وعي أعضاء مركز شباب برج العرب القديم حول إدارة العمل وكيفية إنجاح الأعمال من جميع أطراف المنظومة حتى يتحقق النجاح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ‏واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالعمل علي رفع الوعى لدى المواطن وتعزيز دور المواطن الإيجابي، وتكثيف الأنشطة والمبادرات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من أعضاء مراكز الشباب والأهالي المحيطين بتلك المراكز.