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أحمد شيبة يتعاون مع العراقي محسن الفراتي في أغنية تراثية

كتب:

أحمد حسين صوان
05:03 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
أحمد شيبة ومحسن الفراتي

أحمد شيبة ومحسن الفراتي

قال الفنان العراقي محسن الفراتي إنه قابل المطرب الشعبي أحمد شيبة منذ فترة قصيرة، وقرر الثنائي التعاون عبر أغنية حول التراث الشعبي الممزوج بين مصر والعراق، على أن يتم تحديد تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة.

ولفت «الفراتي» في بيان إلى أنه سعيد بكون هذه التجربة ستكون بداية للانتشار في مصر.

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال عن أغنيته الجديدة «شفت الذيب»، والتي أظهرت حالة نجاح كبيرة بين الجمهور العربي في أيام قليلة من طرحها حيث وصلت ألى أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة.

أغنية «شفت الذيب»

كان المطرب العراقي محسن الفراتي، قد حقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة «شفت الذيب»، والتي طرحها منذ أسابيع قليلة، ووصلت عدد مشاهدتها الى أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته بموقع يوتيوب .

والأغنية من كلمات إسماعيل الحسو، وألحان كاظم السامر، وتسجيل وتوزيع ستديو ياسر الحطاب، ماسترنج  حسن العراقي، وهي من إخراج بسمان الخطيب.

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محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.