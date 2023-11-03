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أحمد شيبة يطرح أغنية ضد الاحتلال الإسرائيلي «قاتلني وجاي تقولي شالوم».. فيديو

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:28 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أحمد شيبة

أحمد شيبة

حرص الفنان أحمد شيبة، على دعم الشعب الفلسطيني، بطريقته الخاصة، عن طريق طرحه أغنية جديدة، تحت عنوان «قاتلني وجاي تقولي شالوم»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة.

كلمات أغنية «قاتلني و جاي تقولي شالوم»

وجاءت كلمات أغنية «قاتلني و جاي تقولي شالوم» كالتالي:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي اصلا لوم

شالوم ازاي بدون اثبات

أحمد شيبة يؤدي مناسك العمرة على روح والدته بعد وفاتها

وكان المطرب أحمد شيبة، أدى مناسك العمرة على روح والدته، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، بعد صراع مع المرض، ونشر أحمد شيبة صورا من أمام الكعبة، بعد أداء العمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلق أحمد شيبة على الصور قائلاً: «لبيك اللهم عمره عن أمي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

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