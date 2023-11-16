يحولها لجامعة ذكية.. اجتماع تحضيري لتوقيع بروتوكول بين «جنوب الوادي» و«الاتصالات»

أقامت جامعة جنوب الوادي اليوم، الاجتماع التنسيقي، لبروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات، ومحافظة قنا، بحضور الدكتور أحمد حلمي مدير مركز التعليم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

جامعة جنوب الوادي الذكية

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الإعداد لهذا البرتوكول، يأتي في إطار رؤية الجامعة لتكون جامعة دولية ذكية من الجيل الرابع، تعمل وفق أفضل النظم العالمية، مشيرا إلى أنها تولي اهتماما كبيرا ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، لأداء مختلف المهام بكفاءة وفاعلية.

وأوضح «حلمي»، أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ البروتوكول لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية النوعية، المهندس محمد بسيوني مدير عام إدارة نشر تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، المهندس أحمد جاد مدير التعليم الالكتروني بوزارة الاتصالات، المهندس محمود ربيع مدير مبادرة طور وغير بوزارة الاتصالات.