الآلاف يشاركون في أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالفيوم

شهد المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الفيوم، والذي نظمه حزب مستقبل وطن، حضورًا واسعًا من الأهالي، لدعم المرشح في انتخابات الرئاسة 2024 والتي من المقرر أن تُعقد أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، حيث أكد الحاضرون وقوفهم صفًا واحدًا معه.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأمناء التنظيمات، وحشد من أهالي كافة القرى والمراكز بمحافظة الفيوم، حاملين عشرات الصور للسيسي، ولافتات تأييديه له، وأعلام مصر.

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

وبدأت فعاليات المؤتمر الحاشد، بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فيلم تسجيلي عن إنجازات السيسي

وتضمن المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، والذي استعرض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها بالفعل على أرض الواقع في محافظة الفيوم خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 9 سنوات الماضية.

تحيا مصر ومعاك يا ريس

وتعالت أصوات حضور المؤتمر مرددين هتافات «كلنا معاك يا ريس»، و«تحيا مصر»، و«بنحبك يا سيسي»، مؤكدين أنّ إثبات حبهم للسيسي سينعكس في صناديق الاقتراع، خصوصًا بعدما أظهر السيسي بطولة وشجاعة غير مسبوقة في حل الأزمة الفلسطينية، وسبق جميع الدول العربية في ذلك.