منطقة الشرقية الأزهرية تنظم ورشة لتدريب محكمي مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن

عقدت منطقة الشرقية الأزهرية، ورشة عمل تفاعلية لتدريب معلمي وموجهي القرآن الكريم من محكمي مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

تنطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية

وتنطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة وعناية فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية.

تدريب جميع المحكمين عمليََا

وقال الأستاذ أحمد الماحي، موجه عام الحاسب الآلي، إنه جرى تدريب جميع المحكمين في المسابقة عمليََا على كيفية توثيق فعاليات المسابقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المنطقة وإدارة القرآن الكريم لتتفيذ المسابقة على الوجه الأكمل، بهدف تعليم المتسابقين حفظ القرآن، وإخراج الكلمات بالشكل الصحيح وتفسير بعض الآيات القرآنية لهم.