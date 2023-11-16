إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في طما بسوهاج

أزلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون بالتعاون مع مركز شرطة طما بإزالة 8 حالات تعد على أراضي زراعية بنطاق مركز ومدينة طما، نفذت الحملة برئاسة المدير العام المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما.

حملة إزالة مكبرة بسوهاج

قالت المهندسة هويه الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية نفذت حملة إزالة مكبرة، أشرف عليها جمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما، وعلى فتحي أحمد العبد رئيس مجلس قروي الرياينة ورمضان نوير رئيس مجلس قروي مشطا، وسامي محمد عثمان رئيس قسم التنظيم بالوحدة.

منع التعدي على الأراضي الزراعية

واستهدفت الحملة بندر طما وقريه الرياينة، وقرية العتامنة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع حالات التعدي.

وشددت رئيس المركز على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مدنية طما لرصد حالات التعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدة أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.