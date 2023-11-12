إزالة 30 إعلانا غير مرخصة في حملة بمدينة المنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع المحافظة ومع شرطة المرافق بالدقهلية ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لإزالة المخالفات ومحاسبة المخالفين.

إزالة الإعلانات العشوائية بالمنصورة

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس شرق المنصورة، في بيان، إن هناك متابعة دائمة ومستمرة على المخالفات ورفع الإشغالات المخالفة، حيث أسفرت الحملة التي قامت بها رئاسة شرق مدينة المنصورة، عن إزالة 30 إعلانا عشوائيا جرى تعليقه دون عمل أي ترخيص من قبل الجهات المعنية في نطاق المدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وشرطة المرافق بالدقهلية.

متابعة مستمرة للشوارع والميادين في المنصورة

وشدد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، إن هناك متابعة مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية وبصفة دورية والمرور على الشوارع والميادين ومداخل المدينة في نطاق الحي، لرصد كل المخالفات حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.