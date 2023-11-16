دعاء زهران: الرئيس السيسي لم يتوان عن تقديم كل أشكال الدعم لفلسطين

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد الانتقال إلى مصر لإجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، دليل على حرصه لإنقاذ الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وأوضاعهم الصعبة.

الرئيس السيسي حريص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضافت «زهران»، في بيان، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي من الأحداث الأخيرة في غزة مشرف وتاريخي؛ لأنه الموقف الأكثر دعمًا ومساندة للأشقاء في فلسطين، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حريص على إيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة المعاناة عن أهالينا في قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميًا إلى حرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات لدعم رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلى أن الدولة المصرية لم ولن تتواني لحظة عن تقديم كافة أشكال الدعم لقطاع غزة.