«حياة كريمة».. نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية بالدقهلية

أحدثت مبادرة «حياة كريمة» نقلة نوعية فى تنمية وتطوير الريف، وارتقت بحياة المواطنين وقضت على العشوائيات التى كانت تفتقر لأبسط الخدمات، وحازت الدقهلية على اهتمام خاص من جهود المبادرة، إذ جرى إدراج نحو 26 قرية فى المحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة.

«سامي»: إنشاء 8 مجمعات سكنية.. و8 جمعيات لخدمة المزارعين بـ«شربين»

وقال محمد سامى، منسق «حياة كريمة» فى المحافظة، إن المبادرة بدأت فى رسم خطتها نحو المستقبل والجمهورية الجديدة بالتنمية والتخطيط وتطوير تلك القرى، من خلال تطوير وتوفير مجمع خدمات يشمل كل الخدمات الحكومية الخاصة بالمواطنين، فأنشأت نحو 8 مجمعات سكنية فى مركز شربين، والذى يشتمل على مكاتب تضامن اجتماعى وسجل مدنى وشهر عقارى وخدمات صحية، فى قرى كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الأطرش ورأس الخليج.

وأضاف «سامى» أن المبادرة أنشات مجمعات مركز طب أسرة شامل ووحدات صحية فى 8 قرى مختلفة، والذى يخدم كل مجمع منها على الأقل 100 ألف مواطن.

وجرى تدشين نحو 8 جمعيات زراعية لخدمة الزراعة وتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين، وتشمل وجود الطب البيطرى من أجل مساعدة الفلاحين والكشف المستمر وتلقيح الحيوانات والمواشى فى تلك القرى، للعمل على رفع كفاءة الزراعة وتعزيز الإنتاج.

وأشار إلى إنشاء 24 شقة فى قرية الضهرية و16 شقة فى قرية الشيخ عطية جرى تجهيزها، لافتاً إلى أن المبادرة تستعد لاختيار الأسر الأكثر احتياجاً وتسليم الشقق لهم، من أجل توفير حياة كريمة لهم، كما يجرى بحث شامل من أجل استحقاقية الأسر لتلك الشقق.

وشملت قرى «حياة كريمة» تطوراً شاملاً فى البنية التحتية لخلق قرية جديدة متقدمة عن المدن المحيطة بها، كما جرى إنشاء العديد من الكبارى من أجل تسهيل وتطوير الطرق فى قرى حياة كريمة، ففى قرية الضهرية جرى إنشاء 4 كبارى تصل بين القرى وبعضها.

وتعمل «حياة كريمة» على مساندة السيدات والفتيات من خلال توفير أكشاك لتوفير فرص العمل وقروض دون فوائد، إذ جرى إنشاء نحو 20 كشكاً فى قرى بشربين. وخصص المجلس القومى للمرأة ورشاً تدريبية لتعليم السيدات المشغولات اليدوية والتطريز، إلى جانب العمل على توفير مجمعات فى قرى حياة كريمة لتوفير فرص عمل لتلك السيدات من خلال مجمع الحرفيين.

وأنشأت المبادرة نحو 32 مدرسة فى شربين، منها 8 مدارس تعمل بالنظام اليابانى، الذى يعمل على تطوير المناهج وتنمية مهارات الطلاب من خلال أسلوب جديد ومناهج مميزة ومتطورة لتواكب تطور العصر.

«المتولى»: تأهيل 30 محطة صرف وتدشين 3 مراكز للأمومة والطفولة

وقال محمد المتولى، منسق «حياة كريمة» فى قرية الضهرية بشربين، إنه جرى إنشاء العديد من المشروعات القومية فى قرى شربين ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تطوير قطاع الصرف الصحى ورفع كفاءة محطات المياه، وعمل خطوط صرف صحى جديد، إلى جانب القضاء على الصرف السلبى بشكل نهائى وتوفير أجهزة حديثة فى نحو أكثر من 30 محطة صرف فى شربين، وأضاف أنه جرى إنشاء 3 مراكز للأمومة والطفولة تشمل خدمة المسنين والأطفال المتشردين فى شربين.

وشهدت الدقهلية تطوراً كبيراً فى مجال رعاية الشباب والرياضة، إذ يعتبر الشباب هم العمود الفقرى لتقدم الدول وتطورها وتحقيق رؤية مصر 2030، ولذلك جرى الاهتمام بتطوير الملاعب والعمل على تطوير قدرات الشباب من أجل المشاركة فى المسابقات والبطولات الدولية لرفع علم مصر فى المحافل الدولية.