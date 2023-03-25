نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الفول البلدي والمستورد في الأسواق

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الفول البلدي والمستورد تشهد حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى تزايد حجم الطلب على شراء الفول مع دخول شهر رمضان المبارك، لأنه من الاطعمة المفضلة.

أسعار الفول

وأوضح «أبو صدام» في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سعر الفول البلدي بالنسبة لتجار الجملة يصل لحوالي 33 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر الفول المستورد بين 24 ألفا إلى 26 ألف جنيه للطن، كما أن سعر بيع الفول البلدي بالنسبة للمستهلك حوالي 33 جنيها للكيلو، بينما سعر الفول المستورد ما بين 25 إلى 27 جنيها للكيلو، ويختلف السعر من تاجر لآخر.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سعر الفول شهد زيادة في حجم الطلبات من المطاعم والأفراد مع دخول شهر رمضان بحوالي 5% عن الوضع الطبيعي، حيث يعد الفول من الأكلات الأساسية على المائدة أثناء السحور، ومن المتوقع أن ينخفض السعر مع دخول المحصول الجديد من الفول البلدي، حيث أن موسم حصاد الفول في شهر أبريل.

استيراد مصر للفول

وأضاف «أبو صدام»، أن هناك معروضا جيدا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، لافتا إلى أن مصر تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، بينما تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفول بعد انتهاء شهر رمضان وبالتزامن مع دخول الصيف.