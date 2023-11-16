وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية تبحث فرص الاستثمار في مركز ميت طريف

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس، وجاء من ضمن الهيئات الشبابية التي تفقدتها مركز شباب ميت طريف من أجل بحث فرص الاستثمار به.

جولة بمراكز الشباب بالدقهلية

وأوضحت منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان لها، أن الجولة رفقة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، ورباب حمدي المدير التنفيذي لمركز الشباب، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

وأضافت «عثمان»، أن الجولة شملت متابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وتفقدت حمام السباحة، والملعب وصالة الجيم والحديقة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار.

بالإضافة إلى الاطّلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من وجود الهيكل الوظيفي بالكامل، كما بحثت فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز التي تصلح لإقامة مَحَال بنظام حق الانتفاع، كما ووعدت، ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسئولي الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ملف تطوير مراكز الشباب

وأوضحت أن ملف تطوير مراكز الشباب الذي تتبناه الوزارة بقيادة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يهدف لتطوير كل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص في هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.