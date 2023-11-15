«السلام» يكتسح «الخواطرة» بثمانية أهداف في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب

تمكن فريق مركز شباب السلام في السويس بتحقيق فوز كبير على مركز شباب كبريت الخواطرة، بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب المثلث، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

فوز بالثمانية لمركز شباب السلام على كبريت الخواطرة

شهدت منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة فوزا كبيرا لمركز شباب السلام بقطاع فيصل على فريق مركز شباب كبريت الخواطرة، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس في نسخته العاشرة.

مباراة الفريقين تقام في دوري المجموعات

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن مباراة مركز شباب السلام ومركز شباب الخواطرة أقيمت في دوري المجموعات، حيث أنها ضمن مباريات المجموعة الأولى في الأسبوع الثالث من الدور الثاني على ملعب مركز شباب المثلث.

يذكر أن دوري مراكز الشباب يجري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، وهو يعد من الدوريات الهامة التي يتم لها الإعداد الجيد من الفرق ومتابعة من الشباب والرياضة.