«السياحة»: قيمة جدية الحجز للحج الاقتصادي 20 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كافة المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام سوف يسددون رسوم جدية الحجز عند تسجيل أسمائهم، موضحًا أن المتقدمين للبرامج الاقتصادية سيدفعون مبلغ 20 ألف جنيه عند التقدم لتسجيل الأسماء، فيما سيدفع المتقدمون لبرامج الحج فئة 5 نجوم 40 ألف جنيه.

موعد رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين

وأضاف «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسى لتحصيل تلك المبالغ عند التقدم لبرامج الحج السياحي إثبات جدية المتقدمين وضمان عدم حدوث أي تلاعب، موضحًا أن المواطنين الذين لن يوفقوا في الفوز بقرعة الحج السياحي لهذا العام سيتم رد مبالغ جدية الحجز التى دفعوها في غضون شهر من انتهاء القرعة.

مطالبة المواطنين الفائزين بالقرعة باستكمال ثمن برنامج الحج

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن مبالغ جدية الحجز التي سددها المواطنون الذين سيفوزون بقرعة الحج السياحي سيتم تحويلها بمجرد ظهور نتيجة القرعة إلى شركات السياحة التي تقدموا إليها، وتابع: «سيتم حساب تلك المبالغ من قيمة البرنامج ومطالبة المواطنين الفائزين بإستكمال المبلغ المتبقي وفقًا لسعر برنامج الحج المتقدم إليه».