أستاذ فقه يكشف عن 3 أمور يستحب فعلها ليلة الجمعة.. «اقتداء بالنبي»

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك عددًا من السنن التي يستحب للمسلم فعلها في ليلة الجمعة، وذلك اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

سنن ليلة الجمعة

وأوضح أستاذ الفقه في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من سنن ليلة الجمعة التالي:

- قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وتابع: «كما حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف، وقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

- قراءة سورة الدخان في ليلة الجمعة.

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بها شرعًا على العموم، والإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات؛ فهو أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات.

فضل الصلاة على النبي

ولكون ذلك إشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل وهو الأكمل والأجمل، ولكون يوم الجمعة سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ»، وقال الإمام الشافعي: «يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة».

وأضاف: «فالليالي التي نص العلماء على استحباب إحيائها هي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأوخر من رمضان، وليلة نصف شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب».

وحول سنن الجمعة فقد جاءت كالتالي:

- الاغتسال وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب.

- الإكثار من الدعاء، سواء من الأدعية المأثورة في القرآن أو السنة.

- التبكير في الخروج للصلاة في المسجد