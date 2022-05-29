موعد البلاك فرايدي 2022 في مصر ونصائح لتجنب الوقوع في فخ النصب خلاله

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد البلاك فرايدي 2022 في مصر الذي تقدم خلاله معظم المحال التجارية وتجار التجزئة عروضا وخصومات ضخمة تصل في بعض الأحيان إلي 70%، فضلا عن تقديم البنوك لكثير من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات التي يحتاجونها.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة على التساؤلات التي يبحث عنها المواطنين على مدار الساعة، نعرض فيما يلي موعد البلاك فرايدي 2022 في مصر، والتي جاءت كالآتي:

موعد البلاك فرايدي 2022 في مصر

ومن المتعارف عليه فأن البلاك فرايدي يكون الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، وبذلك فأن عروض الجمعة السوداء تزامن هذا العام يوم 25 نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يتم تقديم عروض مميزة من تجار التجزئة والتي تشمل الأجهزة الكهربائية المختلفة، الملابس، مستحضرات التجميل، وحتى البقالة، وغيرها.

نصائح للشراء في البلاك فرايدي

ويصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح للمواطنين خلال شهر نوفمبر للتحذير من عمليات النصب ومنها..

يحب على الشخص التأكد من طبيعة المنتج وصفاته وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، قبل الشراء.

الاطلاع على أسعار المنتجات المختلفة، التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض مذكور فيها وبوضوح نوع المنتج ورقمه وصفاته، وفترة الضمان، ومكانه، والسعر، وطريقة الدفع.

ينصح بضرورة التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

في حالة الشراء اونلاين، لابد من مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة.

- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثال «عبر هاتف أو بريد إلكتروني».

وفي حالة وجود أي مشكلة يجب التوجه بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني أو الواتساب على رقم 01577779999.