خطوات تجديد رخصة السيارات من خلال الإنترنت.. «خلص مشوارك وأنت في البيت»

تتيح بوابة المرور الإلكترونية، العديد من الخدمات للمواطنين أون لاين، للتيسير عليهم بدلًا من الذهاب إلى مقار المرور المزدحمة، ومنها تجديد رخصة السيارات، إذ يمكن للشخص تجديدها من خلال الإنترنت بخطوات بسيطة.

يجب في البداية، إنشاء حساب على موقع «بوابة مصر» مصر، ويمكن اتباع خطوات تجديد رخصة السيارات من خلال الإنترنت وهو ما نعرضه في السطور التالية.

خطوات تجديد رخصة السيارات من خلال الإنترنت

يمكن الدخول على منصة المرور الإلكترونية وتسجيل حساب جديد عن طريق ملء البيانات التي تشمل الاسم والرقم القومي والبريد الإلكتروني والوظيفة والجنسية ورقم الهاتف الذي سترسل المنصة من خلاله كود تفعيل في رسالة نصية يتم استخدامه لإنشاء حساب على المنصة.

خطواط تجديد الرخصة إلكترونيا

ومن أجل تجديد رخصة السيارات وبعد إنشاء حساب على المنصة يتم اختيار خدمة مركبات ثم الضغط على تجديد رخصة مركبة.

بعد الضغط على تجديد رخصة مركبة ستظهر أمامك جميع رخص السيارات التي تم تسجيلها بالرقم القومي.

انقر على كلمة تجديد.

في حال وجود مخالفات سيطلب منك الموقع القيام بسداد جميع المخالفات.

ويجب عليك تحديد مدة تجديد الرخصة حسب الرغبة.