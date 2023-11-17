«الأرصاد الجوية»: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس، إلا أنّ بعض المحافظات بها فرص لسقوط الأمطار، لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية، ومن المتوقع استمرار الأجواء الخريفية.

وأضافت «غانم» خلال مداخلتها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، هناك فرص لسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مثل محافظتي مطروح والإسكندرية، ومحافظات شمال الوجه البحري، مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

«غانم»: درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية

وتابعت أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى، من المتوقع اليوم أن تكون 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومن ثم الإحساس بالطقس ودرجات الحرارة، ليسود طقس خريفي معتدل تمامًا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وحار على جنوبي الصعيد وسيناء خلال فترة النهار.