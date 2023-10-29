«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّنا نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، منذ الأسبوع الماضي، إذ إنّ معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين إلى 3 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنّ من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، بسب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، خصوصا في المناطق الشمالية، كما أنّه يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يساعد على الشعور بمزيد من الارتفاع في الحرارة.

طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

وتابعت: «الأجواء خلال فترة النهار مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والأجواء حارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، كما أنّ الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد».

وأوضحت أنّه خلال فترة المساء، يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة خصوصا في فترات الليل المتأخرة، وخلال فترات الصباح الباكر.