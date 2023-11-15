سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-11-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-11-2023 في البنوك المصرية في بداية التعاملات، وسجل سعر الشراء بين 30.90 و30.75 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه في البنوك المصرية، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-11-2023 في البنوك المصرية مع بداية التعاملات في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري بـ 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB الشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.