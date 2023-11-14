استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك المصرية في بداية التعاملات، وسجل سعر الشراء بين 30.90 و30.75 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه في البنوك المصرية، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وسعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك المصرية، نرصده في السطور التالية مع بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر نفس سعر البنك الأهلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB الشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.