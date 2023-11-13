سعر الدولار اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال نهاية التعاملات، إذ أن سعر الشراء يتراوح بين 30.75 و30.90 جنيه، وبالنسبة للبيع بين 30.85 و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد سعر الدولار اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك المصرية، مع نهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB الشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.