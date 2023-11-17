«الأرصاد» تعلن سقوط أمطار اليوم على بعض المناطق.. اعرفها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، إذ يكون الجو معتدلا نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح لطيفا في أول الليل، مائلًا للحرارة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار اليوم على بعض المناطق، وفق ما نشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

أمطار اليوم

وتسقط أمطار اليوم وتكون متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.