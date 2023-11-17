«معلومات الوزراء»: برنامج الأغذية يصدر تحذيرا طارئا بشأن الأمن الغذائي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أصدر تحذيرًا طارئًا بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل خفض بنسبة 1% في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة.

خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته

ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي، ويقدر الخبراء في البرنامج أنه نتيجة لذلك، يمكن أن ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى الجوع الطارئ على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي.

وأضاف أنه يوجد حاليًا 345 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من المستوى الثالث أو أعلى، منهم 40 مليون في مستويات الجوع الطارئة من المستوى الرابع، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يضطرون إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، وهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.

وتعتبر المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي بمثابة شريان حياة حيوي، وغالبا ما تكون الشيء الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة، ويكافح برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزا في التمويل يزيد عن 60% هذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاما.

وللمرة الأولى على الإطلاق، شهد البرنامج انخفاضا في المساهمات بينما زادت الاحتياجات بشكل كبير.

أرقام حول برنامج الغذاء العالمي سبتمبر 2023

- كل خفض بنسبة 1% في المساعدات الغذائية يدفع 400 ألف شخص نحو المجاعة.

345 مليون: عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

%60: نسبة عجز التمويل لبرنامج الغذاء العالمي "أعلى نسبة عجز منذ 60 عاما".

- منذ 40 مليون: في 51 دولة معرضون للموت بسبب الجوع.

- %35: من الأشخاص متلقي المساعدات قد يتعرضون لسوء التغذية نتيجة تخفيضات المساعدات الغذائية.

- 24 مليون شخص: قد ينزلقون إلى الجوع الطارئ نتيجة لتخفيضات المساعدات الغذائية.