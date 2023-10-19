«مياه الدقهلية» تشارك في كسح مياه الأمطار بمراكز شمال المحافظة

شهدت قرى ومدن شمال الدقهلية هطول أمطار غزيرة اليومين الماضيين، ما تسبب في تراكم المياه في الشوارع، خاصة المنخفضة منها، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد، واستعانت بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من أجل شفط وكسح تجمعات مياه الامطار من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

كان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم فور ورودها إلى غرف العمليات.

«مياه الدقهلية» تشارك في كسح وشفط مياه الأمطار

وقال المهندس حسام الصادي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الجمالية، في بيان صحفي، إن المحافظة تعمل على كسح مياه الأمطار بالكامل.

غرفة عمليات رئيسية لمتابعة تجمعات الأمطار

وأعلنت محافظة الدقهلية وجود تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار فورا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط أمطار.