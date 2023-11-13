«الدفاع الروسية»: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية في 4 مناطق خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 10 مسيرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مقاطعات «لوجانسك-دونيتسك-زابوريجيا-خيرسون»،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي 2022، دمرت الدفاع الجوية الروسية، 8881 طائرة مسيرة أوكرانية. وكان شخص، أصيب جراء إسقاط عبوة ناسفة من مسيرة أوكرانية في جلوشكوفسكي بمنطقة كورسك غرب روسيا

نحو 190 ألف قتيل ومصاب خسائر الفوات الأوكرانية منذ بدء الأزمة

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم سقوط 60 عسكريًا أوكرانيا بين قتيل ومصاب في اتجاه خيرسون. وكانت الولايات المتحدة، قدرت في وقت سابق، إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في الأزمة الأوكرانية بنحو 190 ألف قتيل ومصاب، وفقا لما ذكرته مجلة «الإيكونوميست» البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في مناطق:«كييف-جيتومير-فينيتسا-تشيركاسي-تشرنيجوف-سومي-بولتافا-كيروفوجراد-خاركيف-دنيبروبيتروفسك».

بدورها، نقلت صحيفة «تليجراف» الهولندية عن مصادر أن المدافع الألمانية ذاتية الدفع المضادة للطائرات من طراز جيبارد، والتي خرج من الخدمة من قبل الجيش الهولندي، سيتم نقلها إلى أوكرانيا لمواجهة المسيرات الروسية.

سياسيا، قال مصدر برلماني لـ«ريا نوفوستي»، إن مجلس الاتحاد قد يحدد موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر، على الأرجح في 17 مارس 2024، مضيفا إن المجلس قد يعلن في اجتماعه يوم 13 ديسمبر المقبل موعد الانتخابات الرئاسية.