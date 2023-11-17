مستوطنون إسرائيليون يهاجمون المزارعين قرب «ترمسعيا» شمال شرق رام الله

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ المستوطنين يهاجمون المزارعين قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وفي وقت سابق، أطلق مستوطنون الرصاص على المواطن الفلسطيني إبراهيم أحمد محمود وادي، 62 عاما، ونجله أحمد، 25 عاما، ما أدى إلى استشهادهما، خلال هجوم من المستوطنين على موكب تشييع جثامين 4 شهداء من قرية قصرة، جنوب نابلس، كانوا قد ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المستوطنين هاجموا موكب التشييع، في حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق قريتي قبلان والساوية، جنوب نابلس.