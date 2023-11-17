بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين في القاهرة

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، التي تنقلها «القناة الأولى» على الهواء.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في جميع المحافظات.

و يأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 نوفمبر الجاري في مختلف محافظات مصر، كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: أذان الظهر في تمام الساعة 11:41 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: أذان الظهر عند الساعة 11:42 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: أذان الظهر الساعة 11:42 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: أذان الظهر الساعة 11:43 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: أذان الظهر الساعة 11:29 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: أذان الظهر الساعة 11:47 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الظهر الساعة 11:40 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: أذان الظهر الساعة 11:38 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في قنا: أذان الظهر الساعة 11:34 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: أذان الظهر الساعة 11:34 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: أذان الظهر الساعة 11:33 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: أذان الظهر الساعة 11:41 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: أذان الظهر الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: أذان الظهر الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: أذان الظهر الساعة 11:43 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: أذان الظهر الساعة 11:45 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الظهر الساعة 11:37 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: أذان الظهر الساعة 11:39 صباحا.