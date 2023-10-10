27 ألف مواطن يستفيدون من خدمات طب الأسنان بالدقهلية خلال شهر

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضي في مجال التثقيف الصحي.

استفادة المواطنين من قسم الأسنان بالدقهلية

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أنه جرى رفع الوعي والتثقيف الصحي في مجال طب الأسنان، إذ جرى تنظيم نحو 1194 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 6000 مواطن.

وكثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضي التي تضمنت تفقد 13 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، وتوزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وأوضح الدكتور محمد أبو العنين، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، أن نحو 27699 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال سبتمبر الماضي، مع الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين

وأشار إلى إجراء مقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها طلخا المركزي والجمالية، فضلًا عن إصلاح وحدات الناصرة، وأم الرزق، ومستشفى المنزلة، مضيفًا إنه تم تركيب عيادتي أسنان كاملتين بمشتملاتهما بكفر الترعة الجديد وكفر الشناوي ضمن البرنامج الرئاسي «حياة كريمة».