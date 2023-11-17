افتتاح مسجد الأمير داوود في البلينا بسوهاج بعد تطويره بالجهود الذاتية

افتتحت مديرية أوقاف محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، مسجد الأمير داوود بقرية العلاونة بمركز البلينا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف محافظة سوهاج، إن مسجد الأمير داود بمركز البلينا تمت صيانته وفقًا لخطة الصيانة بالمديرية لهذا العام، فضلا عن المشاركة بالجهود الذاتية.

افتتاح مسجد السلام بجهينة

وكانت مديرية أوقاف محافظة سوهاج افتتحت منذ أيام مسجد السلام بنجع الجبل التابع لإدارة أوقاف مركز جهينة، وحضر افتتاح المسجد الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ صلاح محمد بريقي مدير إدارة الدعوة بأوقاف سوهاج.

المشاركون بافتتاح المسجد

كما شارك بافتتاح المسجد الشيخ عبدالصبور أحمد عامر مدير المكتب الفني بأوقاف سوهاج، والشيخ شحاتة محمد شحاتة مدير إدارة الإدارات التابعة لمديرية أوقاف سوهاج، والشيخ علي محمد خليل مدير الإرشاد الديني، والشيخ محمد السيد مدير المساجد بالمديرية.

11 مسجدا تعقد جلسة قراءة سورة الكهف بسوهاج

وكانت عقدت ديرية أوقاف سوهاج جلسة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة سورة الكهف في 11 مسجدا حددتها وزارة الأوقاف بينها مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، ومسجد باصونه بالمراغة ومسجد جرجا الكبير بمدينة جرجا في إطار الدور الدعوى للمساجد.