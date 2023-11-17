بحضور أكثر من 50 نائبا.. انعقاد منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بالقاهرة

أجمع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والجمعية الأسيوية للسكان برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بالقاهرة، على أن مصر تعد نموذجاً للدولة الحقوقية.

إنجازات البرلمان المصري في المجال الحقوقي

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، إن مصر دولة حقوقية، وأن البرلمان المصري يعد نموذجاً يحتذى به في التشريعات التي صدرت في جميع المجالات الحقوقية، حيث أقر البرلمان مجموعة من القوانين الحقوقية ومنها على سبيل المثال:

- قانون المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018.

- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

- إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- قانون حقوق المسنين.

- قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.

دعم الحكومة اليابانية لقضايا السكان

كما قدم المشاركون بالمنتدى الشكر للحكومة اليابانية والجمعية الأسيوية للسكان في اليابان على دعمها الدائم لقضايا السكان والتنمية من خلال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وأثنى المشاركون أيضاً على مشاركة ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا الاجتماع.

و تركزت المناقشات بالمنتدى حول واقع التوصيات التي صدرت عن منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية في عدة دول عربية وآسيوية «نموذج حالة مصر» بحضور الدكتور محمد الصمادي أمين عام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان سابقاً، والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، والنائب الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب اللواء يحيى العيسوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، والنائب شيرين عليش أمين سر لجنة الصناعة، وشادية خضير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب الدكتور سهير عبد الحميد عضو لجنة الصحة، هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، و النائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، فخري طايل عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية.

أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب

كما ضم الاجتماع بعض أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب ومنها لجان «التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، حقوق الإنسان، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية» حيث حضر الاجتماع نحو 50 برلماني مصري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى المصري، وبعض الوزارات المعنية بالسكان والتنمية في مصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الراهنة المعنية بالسكان والتنمية ودور مجلس النواب المصري، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن اجتماعات منتدى البرلمانين العرب للسكان والتنمية على أرض الواقع لتصبح قوانين وتشريعات قابلة للتنفيذ.